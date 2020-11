Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στον πατέρα και προπονητή του Απόστολο για τα γενέθλια του.

Ο Έλληνας τενίστας που έχει δηλώσει πως χρωστάει τα πάντα στους γονείς του που είναι πάντα δίπλα του "ανέβασε" μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια μαζί με τον Απόστολο και του έγραψε τα χρόνια πολλά και δημόσια συμβουλεύοντας τον να μην φάει πολύ κέικ για να παραμείνει σε φόρμα.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς που γεννήθηκε στις 24/11 στο Προάστιο Καρδίτσας είναι πτυχιούχος προπονητής τένις, έχει θητεύσει στο παρελθόν και στην ομάδα του Μπόρις Μπέκερ, και έχει συνδέσει και προπονητικά το όνομα του με τις επιτυχίες του γιου του Στέφανου.

Hey dad! Have a happy birthday! Don’t eat too much cake. Stay in shape.

Love you! pic.twitter.com/4A3ibTdPHS

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) November 24, 2020