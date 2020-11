Μετά από την Ντόχα και την Οστράβα η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε τον τίτλο και στο Λινζ.

H 22χρονη Λευκορωσίδα επικράτησε στον τελικό της Κυριακής με 7-5, 6-2 της φίλης της Ελίζ Μέρτενς και πέτυχε το 3/3 μέσα στο 2020 ενώ έφτασε και στους 8 τίτλους καριέρας.

Αυτό ήταν το τελευταίο τουρνουά της χρονιάς και η Αρίνα Σαμπαλένκα με την πρόκριση της στον τελικό είχε εξασφαλίσει την επιστροφή της στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ήταν μια φανταστική χρονιά και αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 3 τίτλοι ήρθαν απέναντι σε παίκτριες όπως η Κβίτοβα, η Αζαρένκα και η Μέρτενς.

Her d title in 2020 @SabalenkaA defeats the No.2 seed Mertens, 7-5, 6-2.#WTALinz pic.twitter.com/FVUa56naiL

— wta (@WTA) November 15, 2020