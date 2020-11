Linz Open: Τελικός και επιστροφή στο top-10 για Σαμπαλένκα (vids)

Τον 3ο τίτλο της στο 2020 και τον 8ο της καριέρας της θα διεκδικήσει την Κυριακή (16:00) στο Linz Open της Αυστρίας, η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 22χρονη Λευκορωσίδα επικράτησε με 7-5, 4-6, 6-3 στον ημιτελικό της Μπάρμπορα Κρετσίκοβα και θα παίξει στον τελικό με την Ελίζ Μέρτενς η οποία κέρδισε με 2-6, 6-1, 7-5 την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Η Σαμπαλένκα με την Μέρτενς είναι ένα σπουδαίο δίδυμο στο διπλό και πρόσφατα κατέκτησαν τίτλο στην Οστράβα. Στο απλό, η Λευκορωσίδα έχει 3-2 νίκες επί της Βελγίδας και φέτος την είχε κερδίσει στο Ντουμπάι.

Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός της Σαμπαλένκα στο 2020 όπου μετράει 2/2 τίτλους σε Ντόχα και Οστράβα.

H Βελγίδα από την άλλη έχει 5 τίτλους καριέρας αλλά ο τελευταίος της ήταν το 2019 στην Ντόχα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα με την πρόκριση της στον τελικό στο Linz επέστρεψε στο Νο10.

Έτσι αφού αυτό είναι και το τελευταίο τουρνουά της σεζόν θα κλείσει τη χρονιά στο top-10 και η Σερένα Ουίλιαμς θα μείνει στο Νο11.

Θυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2019 η Λευκορωσίδα είχε φτάσει στο Νο9.

.@SabalenkaA claims her spot in the final!

She takes it, 7-5, 4-6, 6-3 over Krejcikova at #WTALinz pic.twitter.com/a3dl1bB79q

— wta (@WTA) November 14, 2020