Μια απίστευτη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τίτλο για την Αρίνα Σαμπαλένκα στη Ντόχα.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-3 της Πέτρα Κβίτοβα (Νο11) στον τελικό και θα πάρει τη θέση της την παγκόσμια κατάταξη, την Δευτέρα.

Η Σαμπαλένκα που στον 3ο γύρο απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη κέρδισε τον 1ο τίτλο της στο 2020, τον 3ο της σε τουρνουά Premier 5 και τον 6ο συνολικά στην καριέρα της.



