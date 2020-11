Με το... αριστερό ξεκίνησε στο ATP Finals 2020 του Λονδίνου ο κάτοχος του τίτλου, Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 του κόσμου ηττήθηκε με 7-6 (5), 4-6, 6-3 από το Νο3 Ντομινίκ Τιμ στην πρεμιέρα του ομίλου "London 2020" και θα παίξει την Τρίτη με τον ηττημένο του αγώνα του Ράφα Ναδάλ με τον Αντρέι Ρούμπλεφ (15/11, 22:00, Cosmote Sport 6).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κρίσιμα σημεία υπέπεψε σε λάθη και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο όσο αφορά την πρόκριση του στα ημιτελικά. Φυσικά έχει ελπίδες αλλά θα είναι δύσκολο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτή ήταν η 5η νίκη του Αυστριακού σε 8 παιχνίδια κόντρα στον Έλληνα και η 2η ήττα του Τσιτσιπά στα ATP Finals. Για τον Τιμ ήταν μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του 2019 στο Λονδίνο.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2 ώρες και 17 λεπτά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 30 winners και 26 αβίαστα λάθη ενώ ο Ντομινίκ Τιμ είχε 37 winners και 30 αβίαστα λάθη.

Στρατηγική και ... ισοπαλία!

Στο 3ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τιμ και θα προηγηθεί με 2-1.

O Αυστριακός θα ισοφαρίσει σε 2-2 και σε 3-3 ενώ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Ο Τσιτσιπάς θα τα σβήσει και τα 2 και θα προηγηθεί με 4-3!

Με love service game ο Αυστριακός θα πάει στο 4-4 και με νέο love service game ισοφαρίζει σε 5-5. Ο Τσιτσιπάς απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 6-5 και ο Τιμ θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ανατροπή στο τάι μπρέικ

Με μίνι μπρέικ ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-1 και με 2 άσους στη σειρά θα προηγηθεί με 4-1. Με το σερβίς του θα πάει στο 5-3 αλλά ο Τιμ θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ (5-4) και θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Αυστριακός θα φτάσει σε σετ πόιντ και με λάθος του Έλληνα θα επικρατήσει σε 56' με 7-6 (5).

Ένα μπρέικ έφερε την ισοφάριση

Στο 2ο σετ και στο 3ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με μπρέικ με 2-1! Θα κρατήσει το σερβίς του για φτάσει στο 3-1.

Ο Ντομινίκ Τιμ θα μειώσει σε 4-3 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα πάει στο 5-3. Τελικά θα επικρατήσει με 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Πήρε τη ρεβάνς ο Τιμ

Ο Αυστριακός θα μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0 στο 3ο σετ και με τον 9ο winner του θα φτάσει στο 3-0! Με love service game θα μειώσει σε 3-1 και θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Θα το σβήσει ο Τιμ και μετά από 10' θα κλείσει το γκέιμ και θα προηγηθεί με 4-1. Ο Τιμ θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ και θα επικρατήσει με 6-3.

Revenge is sweet After last year’s final defeat, @ThiemDomi turns the tables on Tsitsipas - winning the opening Group London 2020 match 7-6 4-6 6-3!#NittoATPFinals pic.twitter.com/W0q9wzCwml — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2020

Just like in the 2019 final... Tsitsipas levels the match at 6-7(5) 6-4. Who wins from here?#NittoATPFinals pic.twitter.com/PxNYyKpTGA — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2020