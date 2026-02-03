Μαγιόρκα - Σεβίλλη 4-1: «Πνίγηκε» με τεσσάρα στις Βαλεαρίδες Νήσους
Είχε την ευκαιρία για απανωτές νίκες η Σεβίλλη, αλλά οι ελπίδες της χάθηκαν στην παλίρροια της Μαγιόρκα. Η ομώνυμη ομάδα άλλωστε υπέταξε το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα με εκκωφαντική νίκη με 4-1 και τους έπιασε στη βαθμολογία της La Liga στην 15η θέση. Οι Νησιώτες προηγήθηκαν στο σκορ με πέναλτι του Μουρίκι στο 26΄, προτού η Σεβίλλη βρει την απάντηση με σκόρερ τον Μοπέι στο 45΄+1΄.
Μετά την ανάπαυλα ωστόσο οι φιλοξενούμενοι... ήπιαν θάλασσα. Ακολούθησε άλλωστε καταιγισμός από γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι με σκόρερ τους Σάμου Κόστα (53΄), Νταρντέρ (74΄) και Πάμπλο Τορέ (90΄+6΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.