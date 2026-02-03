Ναυάγησε στις Βαλεαρίδες Νήσους η Σεβίλλη, καθώς η Μαγιόρκα την υπέταξε με 4-1 και γείωσε την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα που παραμένει στα χαμηλά στρώματα της La Liga.

Είχε την ευκαιρία για απανωτές νίκες η Σεβίλλη, αλλά οι ελπίδες της χάθηκαν στην παλίρροια της Μαγιόρκα. Η ομώνυμη ομάδα άλλωστε υπέταξε το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα με εκκωφαντική νίκη με 4-1 και τους έπιασε στη βαθμολογία της La Liga στην 15η θέση. Οι Νησιώτες προηγήθηκαν στο σκορ με πέναλτι του Μουρίκι στο 26΄, προτού η Σεβίλλη βρει την απάντηση με σκόρερ τον Μοπέι στο 45΄+1΄.

Μετά την ανάπαυλα ωστόσο οι φιλοξενούμενοι... ήπιαν θάλασσα. Ακολούθησε άλλωστε καταιγισμός από γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι με σκόρερ τους Σάμου Κόστα (53΄), Νταρντέρ (74΄) και Πάμπλο Τορέ (90΄+6΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους.