Σάντερλαντ - Μπέρνλι 3-0: Τριάρα και βλέπει Ευρώπη
Επιστροφή στις νίκες για τη Σάντερλαντ, η οποία επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Μπέρνλι και πλησίασε ξανά τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Το γήπεδό της αποδεικνύεται... κάστρο, αφού παραμένει αήττητη στη φετινή Premier League. Στο... μισάωρο, η ομάδα του Λε Μπρις είχε «κλειδώσει» τη νίκη, ενώ ήταν το γρηγορότερο διάστημα που έχει καταφέρει να βρεθεί μπροστά με 2-0 σε ματς πρωταθλήματος, μετά το 2015! Στο 9ο λεπτό ο Ντιαρά έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Τουανσέμπε, με την μπάλα να κοντράρει και ν' αλλάζει πορεία για το 1-0. Στο 32ο λεπτό ο Ντιαρά με ιδανικό τελείωμα βρήκε δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο γκολ στην Premier. Ο Τάλμπι με τρομερό τελείωμα στο 72ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τις «Mαυρόγατες» που βρέθηκαν στην 8η θέση. Στο -11 από τη ζώνη παραμονής η Μπέρνλι.
