Γιάνικ Σίνερ: Ο πρώτος πρωταθλητής της ATP που γεννήθηκε τον 21ο αιώνα (vids)

Ιστορία έγραψε το απόγευμα του Σαββάτου (14/11) στην Σόφια της Βουλγαρίας, ο Γιάνικ Σίνερ .

Ο 19χρονος Ιταλός επικράτησε με 6-4, 3-6, 7-6 (3) του Βάσεκ Πόσπισιλ στον τελικό του Sofia Open και έγινε ο πρώτος παίκτης που είναι γεννημένος τον 21ο αιώνα και κερδίζει τίτλο σε τουρνουά της ATP.

O Σίνερ γεννήθηκε στις 16/8/2001 και έγινε ο νεότερος Ιταλός που κερδίζει τίτλο ATP αλλά και ο νεότερος στην ιστορία μετά από το 2008 και τον Κέι Νισικόρι.

Ο Γιάνικ που ζει στη Βόρεια Ιταλία από τα 8 έως τα 12 ασχολήθηκε με το αλπικό σκι και ήταν πρωταθλητής στο σλάλομ.

Ξεκίνησε να παίζει τένις στα 13 και σήμερα στα 19 έφτασε να κερδίζει τίτλο ATP ενώ πριν από πριν από λίγες εβδομάδες έφτασε στους "8" του Roland Garros όπου τον απέκλεισε ο Ράφα Ναδάλ.

Την Δευτέρα θα κάνει νέο ρεκόρ καριέρας αφού θα είναι στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης!

Μέσα στο 2020 έχει πετύχει σημαντικές νίκες επί μεγάλων αντιπάλων. Σαφώς και θα θυμάται τη νίκη επί του Πόσπισιλ που του χάρισε τον πρώτο τίτλο ATP της καριέρας του αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει "σημαδιακές" νίκες μέσα στο έτος.

Στο Roland Garros θα αποκλείσει πρώτα τον Νταβίντ Γκοφέν και στη συνέχεια τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ!

Στη Ρώμη και στο Italian Open θα κερδίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά !

