Paris Masters: Στον ημιτελικό με 2 σβησμένα m.p ο Ράονιτς (vids)

Στον 2ο ημιτελικό του σε Masters στο 2020 και στον 12ο στην καριέρα του προκρίθηκε ο Μίλος Ράονιτς.

Ο Καναδός μετά από το Cincinnati Masters θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε ημιτελικό και στο Paris Masters αφού μετά από ένα συγκλονιστικό προημιτελικό διάρκειας 2.18' απέκλεισε με 6-3, 3-6, 7-6 (7) τον Ούγκο Ουμπέρ .

Ο Μίλος Ράονιτς βρέθηκε πίσω με 5-1 στο τάι μπρέικ του 3ου σετ, έσβησε 2 ματς πόιντ και έφτασε τελικά στη νίκη για να συναντήσει πλέον το Σάββατο (Cosmote Sport 6) τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό στο Paris Masters.

Με τον Ρώσο ο Καναδός δεν έχει καθόλου καλή παράδοση αφού έχει 2-0 ήττες.

Έφτανε ένα μπρέικ

Ο Ουμπέρ θα έχει δυο μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά δεν θα τα εκμεταλλευτεί και ο Ράονιτς με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1! Στο 6ο γκέιμ ο Γάλλος θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ του Καναδού αλλά εκείνος θα φτάσει σε νέο μπρέικ πόιντ!

Θα σβήσει άλλα δυο μπρέικ πόιντ στο ίδιο γκέιμ ο Ουμπέρ και θα μειώσει σε 4-2. O Γάλλος θα μειώσει εκ νέου σε 5-3 αλλά ο Καναδός θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Με το ίδιο νόμισμα

Στο 2ο σετ, ο Ουμπέρ φτάνει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ, και θα προηγηθεί με 3-0.

Ο Ράονιτς μειώνει σε 3-1 και σε 5-3 αλλά ο Ουμπέρ θα τελειώσει το σετ σε 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Έδωσε λύση το τάι μπρέικ

Ο Καναδός θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ του 3ου σετ για να πάει στο 1-0 και θα έχει εκείνος μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ. Ο Ουμπέρ θα σβήσει και αυτό αλλά και το επόμενο για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Γάλλος θα σβήσει άλλα 2 μπρέικ πόιντ και εν συνεχεία ο Ράονιτς θα φτάσει στο 3-2. To 5-4 είναι για τον Ράονιτς o οποίος θα φτάσει στο 6-5 αλλά ο Ουμπέρ θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Με winner ο Γάλλος θα προηγηθεί με 2-0 και ο Καναδός με μίνι μπρέικ θα μειώσει σε 2-1. Μίνι μπρέικ για το 3-1 για τον Ουμπέρ που θα φτάσει στο 5-1. Μειώνει σε 5-2 με μίνι μπρέικ ο Ράονιτς και με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-4.

Ένα αβίαστο του Ράονιτς θα δώσει διπλό ματς πόιντ (6-4) στον Ουμπέρ. Ο Καναδός θα σβήσει και τα 2 ματς πόιντ (6-6) και θα φτάσει εκείνος σε ματς πόιντ (7-6). Ο Ουμπέρ θα το σβήσει (7-7) και ο Ράονιτς με μίνι μπρέικ θα έχει νέο ματς πόιντ στο σερβίς του!

Με άσο θα τελειώσει το παιχνίδι με 7-6 (7).

Ο Ράονιτς είχε 43 winners (25-9 άσους) και 34 αβίαστα και ο Ουμπέρ 28-23. Οι πόντοι ήταν 96-92 και τα μπρέικ πόιντ 1/10 (Ράονιτς) και 1/6.

30 shots of pure quality This is how @milosraonic saved a match point against Ugo Humbert in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/8I1zF5V77V — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020

Money when it mattered most @milosraonic saves a match point to edge Ugo Humbert 6-3 3-6 7-6(7) in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/Kf7BgJRMVk — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020