Paris Masters: Στους «4» και στο Νο4 ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (vids)

Μέσα σε 1 ώρα και 2' ο Ντανίλ Μεντβέντεφ "σφράγισε" το εισιτήριο για τους "4" του Paris Masters.

Τόσο χρειάστηκε ο Ρώσος τενίστας για να επικρατήσει με 6-3, 6-1 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν στον 1ο προημιτελικό στο Παρίσι και πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα του Ράονιτς με τον Ουμπέρ για να μάθει τον αντίπαλο του στα ημιτελικά.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν προκρίθηκε μόνο στους "4" στο Paris Masters αλλά την Δευτέρα (9/11) θα είναι ξανά στο Νο4 του κόσμου.

Ο Ρώσος με τους βαθμούς που πήρε από την πρόκριση στα ημιτελικά ξεπέρασε τον Ρότζερ Φέντερερ σε βαθμούς και θα είναι το νέο Νο4 με τον Ελβετό να ... πέφτει στο Νο5.

Ο Μεντβέντεφ με μπρέικ θα πάει στο 2-1 και με love service game στο 3-1. Με νέο μπρέικ στο 9ο γκέιμ θα κατακτήσει το σετ σε 36' με 6-3.

Ο Ρώσος είχε 2/2 μπρέικ πόιντ και ο Αργεντινός δεν έφτασε καν σε μπρέικ πόιντ. Στο 2ο σετ, ο Μεντβέντεφ με μπρέικ στο 4ο (3-1) και στο 6ο (5-1) θα κυριαρχήσει και θα κλείσει το σετ στο 6-1!

O Σβάρτσμαν είχε 6 winners και 24 αβίαστα και ο Μεντβέντεφ 17-16. Οι άσοι ήταν 8-0 για τον Ρώσο που είχε 4/6 μπρέικ πόιντ έναντι 0/0.

Ο Σβάρτσμαν εάν κέρδισε τον Μεντβέντεφ θα "σφράγιζε" το εισιτήριο για το ATP Finals του Λονδίνου. Πλέον θα περιμένει να δει το αποτέλεσμα του Καρένιο Μπούστα με τον Ναδάλ με το Νο15 του κόσμου να έχει μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση στο Λονδίνο.

Φαβορί παραμένει ο Αργεντινός.

Fast and furious DaniilMedwed rolls into the semis in Paris with a 6-3 6-1 victory over Diego Schwartzman. #RolexParisMasters pic.twitter.com/px28lXjlQx

— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020