Τον 2ο τίτλο της καριέρας του που είναι συνάμα και ο 2ος μέσα στο 2020 κατέκτησε στην Αμβέρσα ο Ούγκο Ουμπέρ.

Ο 22χρονος Γάλλος που είναι στο Νο38 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-1, 7-6 (4) του Άλεξ Ντε Μινόρ στον τελικό του European Open και έτσι μετά από το Όκλαντ είναι πρωταθλητής και στην Αμβέρσα.

Για να φτάσει έως τον τελικό και την κούπα θυμίζουμε ότι έσβησε 4 ματς πόιντ στον ημιτελικό με τον Ντάνιελ Έβανς!

Την Δευτέρα (26/10) θα είναι στο Νο32 της κατάταξης που είναι ρεκόρ καριέρας!

