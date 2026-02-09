Νίκολας Ν΄Κουλού: «Κρέμασε» τα παπούτσια του σε ηλικία 35 ετών
Ο Νίκολας Ν΄Κουλού, ο οποίος υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Καμερούν, με το οποίο κατέκτησε μάλιστα το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2017, ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό ποδοσφαιρική δράση σε ηλικία 35 ετών.
Ο κεντρικός αμυντικός με μακρά θητεία στο γαλλικό πρωτάθλημα σε Μονακό, Λυόν, Μαρσέιγ, με την οποία κέρδισε το Κύπελλο Γαλλίας το 2012, είχε και ένα μικρό πέρασμα από την χώρα μας τη σεζόν 2022-2023 για λογαριασμό του Άρη.
Ο πρώην διεθνής οπισθοφύλακας έφτασε στη συμπρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2022 και κατέγραψε 17 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα των Θεσσαλονικιών, σκοράροντας μάλιστα και 1 γκολ, προτού αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι για τη Γκαζιάντεπ της Τουρκίας.
Τελευταίος σταθμός της καριέρας του υπήρξε η Σακαριασπόρ, που αγωνίζεται στην δεύτερη εθνική κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Nicolas Nkoulou has retired at the age of 35. 👋🇨🇲— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 8, 2026
He won the 2017 AFCON with Cameroon and the 2012 French Cup with Marseille. 🏆
Congratulations to him on a great career. 👏👏 pic.twitter.com/Nife4UO7BA
