Οι Αντρέι Στογιάκοβιτς και Λευτέρης Μαντζούκας ξεχώρισαν στο NCAA, οδηγώντας σε σημαντικές νίκες τις ομάδες τους και επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους στο κορυφαίο επίπεδο του κολεγιακού μπάσκετ.

Το Illinois Fighting Illini συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση των Long Island Sharks με 98-58. Κεντρικό πρόσωπο της νίκης ήταν ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, που για ακόμη ένα παιχνίδι απέδειξε ότι είναι από τους πιο υπολογίσιμους παίκτες του NCAA. Ο νεαρός γκαρντ αγωνίστηκε 24 λεπτά, σημειώνοντας 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ όμτας καθοριστικός.

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Στογιάκοβιτς σε εξαιρετική φόρμα: σε τέσσερα παιχνίδια μετρά κατά μέσο όρο 16,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, δείχνοντας συνέπεια και επιθετική ευχέρεια που ξεχωρίζει στο NCAA.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Oklahoma City Cowboys διατηρούν το αήττητο σερί τους, επικρατώντας με 95-81 των Nicholls Colonels. Ο Λευτέρης Μαντζούκας ξεκίνησε βασικός και σε 23 λεπτά στο παρκέ πρόσφερε 6 πόντους με 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Ο 22χρονος Έλληνας φόργουορντ μετρά φέτος 8 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 30,8% από την περιφέρεια, και συνεχίζει να χτίζει σταθερά την παρουσία του στο κολεγιακό μπάσκετ.

Οι υπόλοιποι της βραδιάς που ξεχώρισαν ήταν, ο Βενιαμίν Αμπόσι σημείωσε 2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά στην νίκη των San Francisco Dons με 77-65 από τους Minnesota Golden Gophers, ενώ ο Απόστολος Ρούμογλου πρόσθεσε 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά στη νίκη των Richmond Spiders με 102-67 απέναντι στους Gardner-Webb Bulldogs.