Το γκολ του Μαρσιαλ στην προπόνηση που έκανε τους φιλάθλους της Μοντερέι να παραλύσουν! (vid)
Η Μοντερέι το Σάββατο (22/11), λίγα 24ώρα πριν το κρίσιμο εντός έδρας ματς με τη Κλαμπ Αμέρικα για τα playoffs του μεξικανικού πρωταθλήματος, πραγματοποίησε ανοιχτή προπόνηση στο στάδιο «BBVA», με πλήθος οπαδών να έρχονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά την προετοιμασία της αγαπημένης τους ομάδας.
Εκεί, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Άντονι Μαρσιάλ, που έχει κάνει ένα αρκετά μέτριο ξεκίνημα με τη φανέλα της Μοντερέι, καθώς μετράει 0 γκολ και ασιστ σε εννεα αγώνες, δεν άφησε παραπονεμένους τους φιλάθλους που παρευρέθηκαν στο γήπεδο σκοράροντας ένα πολύ ωραίο γκολ.
Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μία φάση της προπόνησης βρήκε δίχτυα με κεφαλιά (ίσως ο υπνωτισμός που έκανε τη προηγούμενη εβδομάδα να βοήθησε), με τους φιλάθλους στις εξέδρες να πανηγυρίζουν έξαλλα λες και βρίσκονταν σε επίσημο αγώνα.
Gran definición de @AnthonyMartial hoy en el entrenamiento abierto en el Estadio BBVA.
¡Anotó de ‘Palomita’! pic.twitter.com/Xe5skCKKjn— Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) November 22, 2025
Ο ίδιος ο Μαρσιάλ θέλοντας να τους ευχαριστήσει έκανε τις χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια του, ενώ στη πορεία της προπόνησης σκόραρε και άλλα τερματα, με τους θεατές να παραλύουν όλο και περισσότερο.
Aparece el “olé olé olé olé, Martial, Martial” pic.twitter.com/XGdwH9iUrV— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) November 22, 2025
Φυσικά όλο αυτό έγινε σε μία προσπάθεια των οπαδών να εμψυχώσουν τον 29χρόνο φορ και να τον βοηθήσουν να επανακτήσει τη φόρμα και το χαμένο εαυτό του, στοιχεία που τον έκαναν αγαπητό σε χιλιάδες κόσμου στη Γαλλία και την Αγγλία.
