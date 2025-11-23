Το γκολ του Μαρσιαλ στην προπόνηση που έκανε τους φιλάθλους της Μοντερέι να παραλύσουν! (vid)

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Αντονι Μαρσιάλ, σκόραρε στην ανοιχτή προπόνηση της Μοντερέι, με τους φιλάθλους της μεξικάνικης ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο να μένουν έκπληκτοι.

Η Μοντερέι το Σάββατο (22/11), λίγα 24ώρα πριν το κρίσιμο εντός έδρας ματς με τη Κλαμπ Αμέρικα για τα playoffs του μεξικανικού πρωταθλήματος, πραγματοποίησε ανοιχτή προπόνηση στο στάδιο «BBVA», με πλήθος οπαδών να έρχονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά την προετοιμασία της αγαπημένης τους ομάδας.

Εκεί, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Άντονι Μαρσιάλ, που έχει κάνει ένα αρκετά μέτριο ξεκίνημα με τη φανέλα της Μοντερέι, καθώς μετράει 0 γκολ και ασιστ σε εννεα αγώνες, δεν άφησε παραπονεμένους τους φιλάθλους που παρευρέθηκαν στο γήπεδο σκοράροντας ένα πολύ ωραίο γκολ.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μία φάση της προπόνησης βρήκε δίχτυα με κεφαλιά (ίσως ο υπνωτισμός που έκανε τη προηγούμενη εβδομάδα να βοήθησε), με τους φιλάθλους στις εξέδρες να πανηγυρίζουν έξαλλα λες και βρίσκονταν σε επίσημο αγώνα.

Gran definición de @AnthonyMartial hoy en el entrenamiento abierto en el Estadio BBVA.



¡Anotó de ‘Palomita’! pic.twitter.com/Xe5skCKKjn November 22, 2025

Ο ίδιος ο Μαρσιάλ θέλοντας να τους ευχαριστήσει έκανε τις χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια του, ενώ στη πορεία της προπόνησης σκόραρε και άλλα τερματα, με τους θεατές να παραλύουν όλο και περισσότερο.

Φυσικά όλο αυτό έγινε σε μία προσπάθεια των οπαδών να εμψυχώσουν τον 29χρόνο φορ και να τον βοηθήσουν να επανακτήσει τη φόρμα και το χαμένο εαυτό του, στοιχεία που τον έκαναν αγαπητό σε χιλιάδες κόσμου στη Γαλλία και την Αγγλία.