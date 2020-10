Vienna Open: Με το δεξί ο Μεντβέντεφ στη Βιέννη (vids)

Μόλις τη δεύτερη νίκη του σε δυο τουρνουά μετά από το Roland Garros πέτυχε στη Βιέννη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο6 του κόσμου επικράτησε στον 1ο γύρο του Vienna Open με 6-3, 6-1 του Τζέισον Γιουγκ και συνεχίζει στους "16".

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε αποκλειστεί στον 1ο γύρο του Roland Garros, στον 2ο στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης και μένει να δούμε εάν θα συνεχίσει και στη Βιέννη όπου στον 2ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του εμφύλιου ανάμεσα στους Καναδούς Πόσπισιλ και Αλιασίμ.

Στο παιχνίδι με τον Γιουγκ είχε 4/10 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 0/5 ενώ είχε και 3 χαμένα ματς πόιντ πριν κλείσει τον αγώνα στο σερβίς του.

Finding his form

Menacing @DaniilMedwed moves into round 2 with a 6-3 6-1 victory over Jason Jung in Vienna. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/kgSxF3epaC

— Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2020