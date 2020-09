Italian Open: Στον ημιτελικό το «παιδί» του Ναδάλ, Κάσπερ Ρουντ (vids)

Ιστορία έγραψε πριν από λίγη ώρα στη Ρώμη ο Κάσπερ Ρουντ αφού έγινε ο πρώτος Νορβηγός στην ιστορία της ATP που προκρίθηκε σε ημιτελικό Masters.

Ο 21χρονος Κάσπερ που έχει φοιτήσει στην Ακαδημία του Ράφα Ναδάλ στην Μαγιόρκα επικράτησε με 4-6, 6-3, 7-6 (5) του Ιταλού και Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, Ματέο Μπερετίνι και είναι στον ημιτελικό της Κυριακής.

Εκεί θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Κέπφερ.

Ο Κάσπερ είναι γιος του Κρίστιαν Ρουντ που ήταν ο καλύτερος επαγγελματίας τενίστας στην Νορβηγία πριν από αυτόν και στην καριέρα του έχει κερδίσει έναν τίτλο, το 2020 στο Μπουένος Άιρες.

Είναι στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης.

The agony and ecstasy of tennis... #IBI20 pic.twitter.com/mUdpJ1H9On

The first Norwegian man ever into a Masters 1000 singles semi-final!@CasperRuud98 survives a huge tussle with Berrettini, 4-6 6-3 7-6#IBI20 pic.twitter.com/KMidJFKMMD

— Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2020