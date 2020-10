Αλεξάντερ Ζβέρεφ: Έφτασε τους 12 τίτλους ο Γερμανός στην Κολωνία (vids)

Τον 12ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Ο 23χρονος Γερμανός που είναι στο Νο7 του κόσμου επικράτησε στον τελικό με 6-3, 6-3 του Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του στο 2020 και τον πρώτο μετά από τον Μάιο του 2019 και την Γενεύη.

Ο Ζβέρεφ έγινε ο πρώτος πρωταθλητής στην ιστορία του Bett1Hulks Indoor που ξεκίνησε φέτος στην Κολωνία και ο Αλιασίμ από την άλλη γνώρισε την 6η του ήττα σε 6 τελικούς καριέρας!

Ο Γερμανός έχει κερδίσει ακόμη στην πατρείδα του τίτλο το 2017 και το 2018 στο Μόναχο.

Ο πιο σημαντικός τίτλος της καριέρας του Ζβέρεφ ο οποίος έχει ανέβει έως το Νο3 είναι το ATP Finals 2018 ενώ έχει κατακτήσει και 3 Masters. Το 2017 στη Ρώμη και στον Καναδά και το 2018 στη Μαδρίτη.

Cologne is SASCHA’s House

Home favourite @AlexZverev defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 to win in Cologne, his first title of the year!#bett1hulksIndoors pic.twitter.com/tOd8glOmbO

