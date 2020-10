Στους "8" του Ostrava Open προκρίθηκε η Βικτόρια Αζαρένκα .

Η Λευκορωσίδα πρώην Νο1 του κόσμου απέκλεισε με 2-6, 6-2, 6-1 την Τσέχα Κρετσίκοβα και θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Μέρτενς με την Μούτσοβα.

Η Ελίζ Μέρτενς από την πλευρά της επικράτησε με 6-2, 6-3 της Αμάντα Ανισίμοβα.

Ακόμη η Κόκο Γκάουφ απέκλεισε με 7-5, 6-4 την Κατερίνα Σινιάκοβα και θα παίξει στους "16" με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Sealed with an ace! @vika7 defeats Krejcikova, 2-6, 6-2, 6-1. #jtbankaostravaopen pic.twitter.com/ChtmEr6SSP

Great point early in the rd! @vika7 fights right back to claim the second set, 6-2!#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/jpUJWwkxFt

— wta (@WTA) October 21, 2020