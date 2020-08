Western & Southern Open: Στον ημιτελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς! (vids)

Στον 5ο ημιτελικό της καριέρας του σε Masters θα παίξει την Πέμπτη (00:00, Cosmote Sport) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας είδε τον Ρέιλι Οπέλκα να εγκαταλείπει λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο ενώ ήταν μπροστά με 6-5 στο 1ο σετ και έτσι συνεχίζει εκείνος στους "4" του Western and Southern Open.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι είτε ο Μίλος Ράονιτς είτε ο Φίλιπ Κραίνοβιτς.

O Στέφανος θα παίξει στον πρώτο ημιτελικό του σε Masters το 2020 και στον πρώτο μετά από εκείνον στη Σανγκάη το 2019.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Οπέλκα με 3 άσους στο 3ο γκέιμ θα προηγηθεί με 2-1 και 4-3 και το παιχνίδι θα διακοπεί για να δεθεί το αριστερό γόνατο του Οπέλκα.

Το 5-4 είναι για τον Αμερικανό ο οποίος θα σβήσει διπλό μπρέικ στο 11ο και θα εγκαταλείψει το τουρνουά.

