Western & Southern Open: Αποσύρθηκε η Κλάιστερς (pic)

Μια ημέρα πριν αρχίσουν οι αγώνες στο κυρίως ταμπλό στο Western and Southern Open η Κιμ Κλάιστερς αποσύρθηκε από το τουρνουά λόγω τραυματισμού.

Η Βελγίδα που επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μετά από 8 χρόνια έχει τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα και ελπίζει να το ξεπεράσει για να παίξει στο US Open που αρχίζει στις 31 Αυγούστου.

"Είμαι ευγνώμων στο Western & Southern Open για την ευκαιρία που μου έδωσε να παίξω σ' αυτό το τουρνουά ξανά. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από το Σινσινάτι και ανυπομονούσα να αγωνιστώ στο φετινό τουρνουά. Είναι απογοητευτικό που πρέπει να αποσυρθώ, αλλά μετά από συζητήσεις που είχα με τους γιατρούς μου, χρειάζομαι ακόμα λίγο χρόνο", είπε η Κλάιστερς.

Οι διοργανωτές από την πλευρά τους έβγαλαν την παρακάτω ανακοίνωση: "Η Kim Clijsters απέσυρε τη συμμετοχή της από το Western & Southern Open εξαιτίας τραυματισμού στην κοιλιακή χώρα. Μια lucky loser θα πάρει τη θέση της στο κυρίως ταμπλό, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών την Παρασκευή".

