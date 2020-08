Σάκκαρη: «Είμαι ευλογημένη που επέστρεψα» (pic)

Ενθουσιασμένη από την επιστροφή της στο tour αλλά και στη Νέα Υόρκη είναι η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο21 του κόσμου είναι σε αναμονή για το Western and Southern Open (22/8) και φυσικά για το US Open και θέλει να ξεκινήσει τη σεζόν όπως τη σταμάτησε λόγω του covid-19.

Αξιόμαχη και έτοιμη για όλα. Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε συνέντευξη στους διοργανωτές για την επιστροφή της στους αγώνες και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι είναι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που επέστρεψε... «Είμαι ευλογημένη που επέστρεψα», είπε μεταξύ άλλων.

Φυσικά ο στόχος είναι υψηλός και δεν το κρύβει. Θυμίζουμε ότι το 2019 είχε φτάσει στα προημιτελικά του Western and Southern και είχε αποκλειστεί από την Άσλεϊ Μπάρτι.

We couldn't have said it any better ourselves, @mariasakkari #CInCyTENNIS pic.twitter.com/8V1Het0FQ4

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 20, 2020