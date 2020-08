Τον 21ο τίτλο της σπουδαίας καριέρας της που είναι και συνάμα ο 2ος στο 2020 κατέκτησε το απόγευμα της Κυριακής στην Πράγα η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράκτησε με 6-2,7-5 της Ελίζ Μέρτενς στον τελικό του Prague Open που είναι το πρώτο τουρνουά που συμμετείχε μετά από τον Φεβρουάριο όπου και είχε κερδίσει στo Ντουμπάι.

Στους 21 τίτλους της Χάλεπ δεσπόζει το Roland Garros του 2018 αλλά και το Wimbledon του 2019.

Η Χάλεπ είχε 6/15 μπρέικ πόιντ και η Μέρτενς είχε 3/10. Οι πόντοι ήταν 75 για την Χάλεπ και 58 για την Βελγίδα.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Μέρτενς θα προηγηθεί με μπρέικ (0-2) αλλά η Χάλεπ θα μειώσει με μπρέικ (1-2) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-2!

Έκτοτε ήταν ασταμάτητη. Με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-2 και θα επικρατήσει με 1-0.

Στο 2ο σετ η Χάλεπ αρχίζει με μπρέικ (1-0), η Μέρτενς ισοφαρίζει (1-1) και θα φτάσει με μπρέικ στο 4-4.

Το 9ο σετ θα πάει στην Βελγίδα (4-5) αλλά η Ρουμάνα θα εκμεταλλευτεί το σερβίς της για το 5-5. Με μπρέικ η Χάλεπ θα προηγηθεί με 6-5 και θα "καθαρίσει" τον τελικό με το σερβίς της.

Top seed @Simona_Halep wins her 21st career WTA singles title and her first of the summer Halep defeats Mertens, 6-2, 7-5, to claim the @tennispragueopn trophy! pic.twitter.com/euUERFlEQG — wta (@WTA) August 16, 2020