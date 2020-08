Μετά από τις δυο αγχωτικές νίκες της στο Prague Open η Σιμόνα Χάλεπ είχε εύκολο απόγευμα Παρασκευής (14/8) στην Πράγα.

Η κορυφαία τενίστρια που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-2, 6-0 της Μαγκνταλένα Φρετς στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο στα ημιτελικά με την νικήτρια του αγώνα της Μπέγκου με την Σορίμπες Τόρμο.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Χάλεπ ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) αλλά η Φρετς το πήρε πίσω (1-1). Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το... μαρτύριο για την Πολωνή αντίπαλος της. Με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και στο 4-1 και θα τελειώσει με 6-2 το σετ.

Το 2ο ήταν περίπατος...Η Χάλεπ θα κάνει τρία μπρέικ (1-0, 3-0, 5-0) και θα προκριθεί στα ημιτελικά.

SI-MO-NA is in the semifinal @Simona_Halep moves past Frech, 6-2, 6-0.#PragueOpen2020 pic.twitter.com/CIhXDMXBYk

