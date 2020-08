Στον τελικό του Prague Open προκρίθηκε μετά από ρουμανικό εμφύλιο η Σιμόνα Χάλεπ.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον ημιτελικό με 7-6 (2), 6-3 της Ιρίνα Μπέγκου και εξασφάλισε μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

Αυτός θα είναι ο 2ος τελικός της μέσα στο 2020 αφού τον Φεβρουάριο είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Ντουμπάι ενώ θα διεκδικήσει απέναντι στην Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς τον 21ο τίτλο της καριέρας της.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Χάλεπ την τελευταία φορά που έπαιξε με την Μέρτενς σε τελικό είχε ηττηθεί στo Κατάρ. Ο τελευταίος τους αγώνας ήταν αυτός ο τελικός που διεξήχθη στις 16/2/2019.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Μπέγκου ξεκίνησε με μπρέικ (1-2) αλλά η Χάλεπ το πήρε πίσω (2-2). Η Ιρίνα έφτασε πάλι σε μπρέικ στο 7ο γκέιμ (4-3) αλλά η Σιμόνα με μπρέικ ισοφάρισε σε 5-5.

Με νέο μπρέικ η Μπέγκου έφτασε στο 5-6 για να το πάρει πάλι πίσω η Χάλεπ και να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ όπου και θα επικρατήσει.

Στο 2ο η Χάλεπ "ανοίγει" με μπρέικ, η Μπέγκου ισοφαρίζει σε 3-3 (μπρέικ) και η Σιμόνα με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 4-3 και θα "καθαρίσει" το παινχίδι!

Οι άσοι ήταν 4-0 για την Χάλεπ, η οποία όμως είχε 8-2 διπλά λάθη. Οι πόντοι ήταν 71-56 για την Χάλεπ η οποία είχε 6/6 μπρέικ πόιντ έναντι 4/10 της Μπέγκου.

Super Simo @Simona_Halep takes down compatriot Begu 7-6, 6-3 to advance to the @tennispragueopn final! She’ll face Elise Mertens for the title. pic.twitter.com/qVtHIBue9S — wta (@WTA) August 15, 2020