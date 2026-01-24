Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι (25/1, 19:30).

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Καλάμπρια, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με ασκήσεις τακτικής, συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εν τέλει το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Ντέσερς.

Στην αποστολή δε συμπεριλήφθηκαν για ακόμα μια φορά ο Μαντσίνι και ο Μλαντένοβιτς, ενώ εκτός έμεινε ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έχει λίγες προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.