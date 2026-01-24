Superleague, η βαθμολογία: Πάτησε ξανά κορυφή ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός είναι πάλι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας όμως παιχνίδι παραπάνω από την ΑΕΚ που παίζει στην Τρίπολη και τον ΠΑΟΚ που πήρε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε με νίκη την αυλαία της 18ης αγωνιστικής, αφού έστω και δύσκολα, ο Ελ Καμπί που γύρισε... φορτσάτος από το Κόπα Αφρικά, βρήκε γκολ τρίποντο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται πάλι μόνοι πρώτοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην Τρίπολη όπου αγωνίζεται η ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα.

Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ



Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 42

2. ΠΑΟΚ 41

3. ΑΕΚ 41

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

---------------------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15

12.Αστέρας Τρίπολης 13

13. ΑΕΛ Novibet 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.

**Ο Βόλος έχει παιχνίδι περισσότερο.

H επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)

Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.