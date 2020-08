Με επική ανατροπή προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ στους "8" του Prague Open.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης παρά τα πολλά της λάθη έφτασε στη 2η νίκη της στο τουρνουά αφού επικράτησε με 3-6, 7-5, 6-2 της Τσέχας Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και είναι ένα βήμα από τα ημιτελικά.

Το σετ των μπρέικ στην Τσέχα

To 1ο σετ ήταν συγκλονιστικό. Η Χάλεπ θα "σπάει" το σερβίς της Κρεϊτσίκοβα (1-0) αλλά η Τσέχα θα ισοφαρίσει με μπρέικ σε 1-1.

Οι δυο παίκτριες συνέχισαν με μπρέικ (2-2) και η Τσέχα θα φτάσει και σε 3ο μπρέιξ για το 2-4. Θα κρατήσει το σερβίς της για το 2-5 αλλά η Χάλεπ θα μειώσει σε 3-5. Η Ρουμάνα έχει ήδη 3 διπλά λάθη και θα χάσει το σετ με 3-6.

Ανατροπή και ισοφάριση

Στο 2ο αν και η Χάλεπ βρέθηκε πίσω με μπρέικ (0-1) επέστρεψε με μπρέικ (1-1) και με νέο μπρέικ θα "φύγει" με 3-1. Η Κρεϊτσίκοβα θα μειώσει με μπρέικ σε 3-2 και από το 5-2 (4-2 μπρέικ) θα ξαναμπεί στο παιχνίδι (5-4 με μπρέικ).

Θα κρατήσει το σερβίς της για ισοφαρίσει σε 5-5 (απο 5-2) αλλά το 11ο γκέιμ θα πάει στην Ρουμάνα. Η Χάλεπ θα επικρατήσει με 7-5 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

«Μίλησε» η κλάση!

Στο 3ο σετ η Τσέχα θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0), θα φτάσει στο 2-1.Η Χάλεπ "απαντά" με μπρέικ (2-2) και με νέο για το 4-2.

Τελικά θα επικρατήσει με 6-2 και θα φτάσει στη νίκη!

The moves on!

Top seed @Simona_Halep claims the three set winner over Krejcikova, 3-6, 7-5, 6-2.#PragueOpen2020 pic.twitter.com/W96C55Rzup

— wta (@WTA) August 13, 2020