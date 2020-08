Το ζεστό και αυθόρμητο χειροκρότημα της κόρης της απολαμβάνει η Σερένα Ουίλιαμς στην πρεμιέρα της στο Top Seed Open .

Η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια αγωνίζεται στο τουρνουά του Κεντάκι μετά από 6 μήνες αποχής λόγω του covid-19 και στην εξέδρα είναι ο σύζυγος της Αλέξις Οχανιάν και η κόρη τους Ολυμπία .

Κάθε φορά που η μαμά παίρνει πόντο, ο μπαμπάς δίνει το σύνθημα και η 2χρόνη Ολυμπία που παίζει και τένις με την μαμά της , χειροκροτά με ενθουσιασμό.

Πάντως με μαμά την Σερένα και με θεία την Βένους δύσκολα θα ... ξεφύγει από το τένις η μικρή.

