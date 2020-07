Μετά από αποχή 6 μηνών λόγω της καραντίνας η Σερένα Ουίλιαμς ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει στη δράση στις 10 Αυγούστου στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια που έχει ν' αγωνιστεί λόγω του covid-19 από τον Φεβρουάριο δήλωσε συμμετοχή στο "Top Seed Open" το οποίο και θα διεξαχιεί στο Λέκινγκτον του Κεντάκι.

Η Σερένα Ουίλιαμς που συνεχίζει την προετοιμασία της έχει ως μεγάλο στόχο την διάκριση στο US Open και ήταν από τις πρώτες που δήλωσαν πως θα ταξιδέψουν για το Grand Slam στη Νέα Υόρκη.

Top Seed Tennis Club is excited to announce that @serenawilliams will be joining the 2020 Top Seed Open! #TSOpenLex #TSTC #Advantageyou @WTA @CrackedRacquets @BGO_KY pic.twitter.com/xSAgAq58jg

— Top Seed Tennis Club (@TopSeedTennisKY) July 16, 2020