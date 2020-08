Έτοιμοι να επιστρέψει στην δράση δηλώνει η Σερένα Ουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα σταρ του τένις ταξίδεψε στο Κεντάκι για να συμμετάσχει στο Top Seed Open και πρώτη αντίπαλος της την Δευτέρα (10/8) θα είναι η συμπατριώτισσα της Μπερνάντα Πέρα.

Η Σερένα Ουίλιαμς που έχει δηλώσει εδώ και έναν μήνα ότι θα συμμετάσχει στο US Open σε δηλώσεις της επεσήμανε ότι εάν διεξαχθούν τα τουρνουά θα ταξιδέψει στην Ευρώπη για το Roland Garros.

«Με βλέπω να συμμετέχω σε όλα, εφόσον διεξαχθούν. Είμαι σίγουρη ότι θα ήταν εντάξει, έχω περίπου 50 μάσκες με τις οποίες ταξιδεύω και είμαι ασφαλής. Είμαι σούπερ, πολύ προσεκτική με αυτά που κάνω και όλοι στη... φούσκα της Σερένα, είναι προστατευμένοι.

Επειδή στο τέλος της ημέρας, είναι ωραίο να παίζεις τένις, αλλά αυτή είναι η ζωή μου και η υγεία μου, οπότε είμαι λίγο νευρωτική, αλλά έτσι πρέπει να είμαι αυτήν τη στιγμή», είπε μεταξύ άλλων η Αμερικανίδα που θα ήθελε μέσα στο 2020 να φτάσει στα 24 Grand Slam και να ισοφαρίσει την Μάργκαρετ Κορτ.

Main Draw @TopSeedTennisKY, where Serena Williams, Aryna Sabalenka, Johanna Konta, and Amanda Anisimova are the top four seeds. pic.twitter.com/N9YmS2UOfE

— WTA Insider (@WTA_insider) August 9, 2020