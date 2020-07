Ηλίθιο χαρακτήρισε πάνω στην ένταση του αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο ο Γάλλος αντίπαλος του Κορεντίν Μουτέ.

Ο Μουτέ ο οποίος ηττήθηκε με 3-2 από τον Έλληνα τενίστα εκνευρίστηκε με τον Απόστολο Τσιτσιπά γιατί όπως είπε μιλούσε στον γιο του όταν εκείνος προσπαθούσε να συγκεντρωθεί και να σερβίρει...

Ο Γάλλος "φώναζε" πως τον αποσυντόνισε ο Απόστολος και εν συνεχεία τον είπε ηλίθιο ενώ ο Στέφανος δήλωσε πως δεν κατανοεί την ακραία αντίδραση του Μουτέ.

