Ολυμπιακός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του τελικού Super Cup με τη Βουλιαγμένη
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (19:00) Ολυμπιακός και ΝΟ Βουλιαγμένης αναμετρώνται στον τελικό του Super Cup πόλο Γυναικών, στο Ρέστειο κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου. Μετά τη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα (29/9), αποφασίστηκε ότι κάθε σύλλογος θα παραλάβει από 300 εισιτήρια. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να τα προμηθεύονται από το Τμήμα Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τρίτη (30/9) από τις 15:00 ως τις 19:00 και την Τετάρτη (1/10) από τις 10:00 ως τις 19:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ενημέρωση για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ενόψει του τελικού του Super Cup πόλο Γυναικών με αντίπαλο τον ΝΟ Βουλιαγμένης, την Πέμπτη (2/10) στις 19:00, στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, ενημερώνει τους φιλάθλους του για τα εξής:
Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (29/9), αποφασίστηκε ότι κάθε ομάδα θα λάβει από 300 εισιτήρια. Η διάθεση τους θα πραγματοποιείται από το Τμήμα Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τρίτη (30/9) από τις 15:00 έως τις 19:00 και την Τετάρτη (1/10) 10:00-19:00.
Τιμή εισιτηρίου: 10€»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.