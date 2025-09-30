Ολυμπιακός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του τελικού Super Cup με τη Βουλιαγμένη

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημέρωσε τους φιλάθλους σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup πόλο Γυναικών απέναντι στον ΝΟ Βουλιαγμένης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη (2/10, 19:00) στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (19:00) Ολυμπιακός και ΝΟ Βουλιαγμένης αναμετρώνται στον τελικό του Super Cup πόλο Γυναικών, στο Ρέστειο κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου. Μετά τη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα (29/9), αποφασίστηκε ότι κάθε σύλλογος θα παραλάβει από 300 εισιτήρια. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να τα προμηθεύονται από το Τμήμα Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τρίτη (30/9) από τις 15:00 ως τις 19:00 και την Τετάρτη (1/10) από τις 10:00 ως τις 19:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τιμή εισιτηρίου: 10€»