Σερβία: Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με Πέσιτς
Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει γνωστό και πλέον απέκτησε επίσημη μορφή. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Σερβίας, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ομοσπονδίας.
Ο 76χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Σερβίας από το 2021, διάστημα μέσα στο οποίο κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας το 2024 αλλά και τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο του 2023 στις Φιλιππίνες.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες ο Νεμπόισα Τσόβιτς, πρόεδρος της σέρβικης ομοσπονδίας, είχε αναφέρει: «Είναι βέβαιο ότι ο Πέσιτς δεν θα συνεχίσει ως προπονητής. Συμφωνήσαμε ότι θα παραμείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφορούν κάποια ονόματα, κάποιοι αναζητούν αποκλειστικότητες, αλλά εμείς δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν υποψήφιο».
Η ανακοίνωση για Πέσιτς
Нашем трофејном селектору господину Светиславу Пешићу данас је истекао уговор са КСС, он завршава своју мисију на клупи националног тима и ставља тачку на један изузетно важан период у историји репрезентације.
