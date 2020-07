Τσιτσιπάς - Μουτέ 3-2: Ασταμάτητος ο Στέφανος στη Γαλλία (vid)

Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου στη Γαλλία.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με ανατροπή με 3-2 (10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1) του Γάλλου Κορεντίν Μουτέ και εξασφάλισε και μαθηματικά την 1η θέση στην φάση των ομίλων.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί στις 11/7 η τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων και στις 12/7 τα ημιτελικά με τον Στέφανο να έχει εξασφαλίσει μια θέση στην τετράδα.

Ο Τσιτσιπάς για 3η φορά στο τουρνουά και για 2η συνεχόμενη φορά γυρίζει παιχνίδι από το 0-2 και το κερδίζει με 3-2 στον ...ξαφνικό θάνατο. Στην 3η περίοδο ο Έλληνας τενίστας έφτασε στο 15-9 και "καθάρισε" ενώ στην 4η από το 5-5 έκανε ένα σερί 14-0 (19-5).

Στον ξαφνικό θάνατο έφτασε στο 2-0 και "καθάρισε".

He. Did. It. Again. @StefTsitsipas improves his winning record to 7-1 with a dramatic sudden death win against @moutet99.#UTShowdown pic.twitter.com/OCGea7MlbS — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020