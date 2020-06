Μετά από ένα φανταστικό παιχνίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε την 4η νίκη του σε 5 αγώνες στο Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στη Γαλλία.

Ο Έλληνας τενίστας αν και βρέθηκε πίσω με 2-0 ανέτρεψε τα δεδομένα και επικράτησε με 3-2 (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0) του Φελιτσιάνο Λόπεζ και "βλέπει" την 1η θέση έχοντας "αντίπαλο" τον Ματέο Μπερετίνι.

To παιχνίδι ήταν πολύ ποιοτικό και ο Τσιτσιπάς άντεξε στην πίεση του Λόπεζ έκανε την αντεπίθεση του και όλα κρίθηκαν στο 5ο δεκάλεπτο και στον ξαφνικό... θάνατο.

Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πατρίκ Μουράτογλου είναι την Κυριακή (23:15) ο Αλεξέι Ποπίριν.

Comeback o'clock? @StefTsitsipas scores a three-pointer to secure the 4th quarter. It's sudden death time... Pssst: Watch until the end to see @feliciano_lopez's underarm serve.#UTShowdown pic.twitter.com/ua8RDFaDqL — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020

"I don't look happy? (...) It's a waste time being angry." Part-time tennis player, part-time philosopher @StefTsitsipas is living his best life at #UTShowdown pic.twitter.com/1PQ4jhd5Gf — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020

2-0 @feliciano_lopez steps up at the right moment, serving a huge ace to secure a tight 2nd quarter.#UTShowdown pic.twitter.com/FcmotKtdJK — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020