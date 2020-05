Δυο μεγάλες μορφές του τένις της Αυστραλίας αλλά και της υφηλίου ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό!

Η Άσλεϊ Μπάρτι που είναι στο Νο1 του κόσμου και είναι νικήτρια του Roland Garros 2019 μαζί με τον παλαίμαχο τενίστα Πάτρικ Ράφτερ ο οποίος έχει φτάσει στο Νο1 και έχει κατακτήσει 2 τίτλους Grand Slam ανέβηκαν σε ταράτσα στο ψηλότερο κτίριο στο Μπρισμπέιν και έπαιξαν τένις.

Προχώρησαν σ' αυτή την ενέργεια για να ευχαριστήσουν τους γιατρούς και νοσηλευτές της χώρας αλλά και να τους δώσουν κουράγιο στη συνέχεια της μάχης τους με τον covid-19.

Good on you, @ashbarty and Pat Rafter #AusOpen pic.twitter.com/mYrWifoioh

“Thank you for the work you’ve been doing … there are a lot of unsung heroes that go unnoticed.”

It's all about the gratitude for current former world No.1s Ash Barty and Pat Rafter. pic.twitter.com/xo5dRo4c9Z

— TennisAustralia (@TennisAustralia) May 5, 2020