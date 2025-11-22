Οι Μπλέιζερς άλωσαν την έδρα των Γουόριορς αφού επικράτησαν με 127-123, σβήνοντας την 38άρα του Κάρι.

Μεγάλο διπλό των Μπλέιζερς κόντρα στους Γουόριορς. Η ομάδα από το Πόρτλαντ επικράτησε εκτός έδρας με 127-123 και έτσι ανέβηκε στο 7-9 στη βαθμολογία της Δύσης. Από την άλλη οι πολεμιστές έπεσαν στο 9-9. Πρώτη εντός έδρας ήττα φέτος το Γκόλντεν Στέιτ.

O Kάρι με τρίποντο στα 22 δευτερόλεπτα για το τέλος μείωσε σε 125-123 αλλά κάπου εκεί ήρθε ο Άβντια με δύο clutch βολές να κάνει το 127-123 και να κλειδώσει τη νίκη του Πόρτλαντ. Δείχνει καλά δείγματα φέτος η παρέα του Χόλιντεϊ που δεν έπαιξε κόντρα στους Γουόριορς.

Για τους νικητές ο Κάρι τελείωσε με 38 πόντους, ενώ ο Μπάτλερ μέτρησε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ. Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Ποτζιέμσκι. Από την άλλη πλευρά ο Άβντια είχε 26 πόντους, 14 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Ο Λοβ πρόσθεσε 26 πόντους με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Τέλος ο Κλίνγκαν είχε 22 πόντους με 10 ριμπάουντ βοηθώντας στη ρακέτα.