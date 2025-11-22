Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των δυο σημερινών (22/11) αγώνων της Stoiximan Superleague.

Η δράση στη Stoiximan Superleague επιστρέφει μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων και το σημερινό (22/11) μενού της 11ης αγωνιστικής περιλαμβάνει δυο αγώνες.

Αρχή γίνεται στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όσον αφορά τη «μέση» του βαθμολογικού πίνακα, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 19:30, σε απευθείας σύνδεση από το Novasports Prime.

Μισή ώρα αργότερα (20:00) στο Φάληρο, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός περιμένει τον Ατρόμητο, με τους Περιστεριώτες να έχουν στον πάγκο για πρώτη φορά τον Ντούσαν Κέρκεζ και τους γηπεδούχους να αναζητούν ακόμη μια νίκη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας