Stoiximan Superleague: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ατρόμητος και Αστέρας - Παναιτωλικός
Η δράση στη Stoiximan Superleague επιστρέφει μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων και το σημερινό (22/11) μενού της 11ης αγωνιστικής περιλαμβάνει δυο αγώνες.
Αρχή γίνεται στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όσον αφορά τη «μέση» του βαθμολογικού πίνακα, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 19:30, σε απευθείας σύνδεση από το Novasports Prime.
Μισή ώρα αργότερα (20:00) στο Φάληρο, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός περιμένει τον Ατρόμητο, με τους Περιστεριώτες να έχουν στον πάγκο για πρώτη φορά τον Ντούσαν Κέρκεζ και τους γηπεδούχους να αναζητούν ακόμη μια νίκη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός (19:30, Novasports Prime)
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20:00, Cosmote Sport 1)
