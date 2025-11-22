Ο Γιόκιτς άγγιξε άλλο ένα triple double και οι Νάγκετς επικράτησαν με 112-109 στην έδρα των Ρόκετς.

Πολύ ωραίο ματς έγινε στο Χιούστον ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Δύσης. Οι Νάγκετς άντεξαν και τελικά επικράτησαν με 112-109 στο πλαίσιο του NBA Cup για να φτάσουν το συνολικό τους σκορ στη σεζόν στο 12-3. Από την άλλη οι ηττημένοι έπεσαν στο 10-4.

Για τους νικητές ο απίθανος Γιόκιτς είχε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ τελείωσε με 26 πόντους και 10 ασίστ. Ο Joker έκανε τα πάντα να μοιάζουν εύκολα σε άλλο ένα παιχνίδι.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Σέπαρντ είχε 27 πόντους, ο Σμιμ μέτρησε 21 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ στους 14 πόντους με 6 ασίστ σταμάτησε ο Σενγκούν, όντας χαμηλά για τα δεδομένα του στο σκοράρισμα.