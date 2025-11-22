Ρόκετς - Νάγκετς 109-112: Ο Γιόκιτς ήταν ξανά ο κυρίαρχος του παιχνιδιού (vid)
Πολύ ωραίο ματς έγινε στο Χιούστον ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Δύσης. Οι Νάγκετς άντεξαν και τελικά επικράτησαν με 112-109 στο πλαίσιο του NBA Cup για να φτάσουν το συνολικό τους σκορ στη σεζόν στο 12-3. Από την άλλη οι ηττημένοι έπεσαν στο 10-4.
Για τους νικητές ο απίθανος Γιόκιτς είχε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ τελείωσε με 26 πόντους και 10 ασίστ. Ο Joker έκανε τα πάντα να μοιάζουν εύκολα σε άλλο ένα παιχνίδι.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Σέπαρντ είχε 27 πόντους, ο Σμιμ μέτρησε 21 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ στους 14 πόντους με 6 ασίστ σταμάτησε ο Σενγκούν, όντας χαμηλά για τα δεδομένα του στο σκοράρισμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.