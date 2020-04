Σβιτολίνα και Μουγκουρούθα χορεύουν αισθησιακά στο ρυθμό της Τζένιφερ Λόπεζ (vids)

Στις ημέρες της καραντίνας λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού το τένις έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και οι τενίστριες ψάχνουν τρόπους να περάσουν την ώρα τους.

Ένας από αυτούς είναι να συμμετέχουν σε διάφορα challenge. Η Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και η Ισπανίδα (με ρίζες από τη Βενεζουέλα) Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα αποφάσισαν να αποδεχτούν το challenge με την "υπογραφή" της Τζένιφερ Λόπεζ.

Οι δυο όμορφες τενίστριες χόρεψαν στον ρυθμό της Jlo και το αποτέλεσμα είναι σπουδαίο!

@GarbiMuguruza has serious (and sexy) moves ... look at her dance! pic.twitter.com/bNYYpSTr83

