O κοροναϊός "χτύπησε" και το τένις! Το 1ο Masters της χρονιάς, αυτό του Indian Wells, δεν θα διεξαχθεί το 2020!

Αυτή την απόφαση πήραν οι διοργανωτές αφού η περιφέρεια Riverside κύρηξε την κοιλάδα Coachella σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κοροναϊού.

Το τουρνουά σε άνδρες και γυναίκες ήταν προγραμματισμένο ν' αρχίσει στις 12 Μαρτίου (έως 22/3) με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών ανάμεσα τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Μαρία Σάκκαρη.

Πριν από λίγες ημέρες οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει μέτρα για την προστασία των αθλητών και του κοινού από τον κοροναϊό αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό...

Στη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών τονίζεται ότι δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον αθλητών, θεατών αλλά και της περιοχής να διεξαχθεί το τουρνουά και ότι όλοι μαζί πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατευτούν από τον κοροναϊό.

Ο διευθυντής του τουρνουά Tommy Haas εξέφρασε τη λύπη του γι' αυτή την απόφαση αλλά τόνισε πως ψάχνουν νέες διαθέσιμες ημερομηνίες για την διεξαγωγή του. Πάντως στην ανακοίνωση οι διοργανωτές τονίζουν ότι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μπορεί να πάρουν πίσω τα χρήματα τους ή να πιστώσουν τα χρήματα για το τουρνουά του 2021.

Είναι σαφές πως ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα διεξαχθεί ή όχι κάποια στιγμή μέσα στο 2020 το τουρνουά και όλα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.

Επόμενος σταθμός των Masters είναι το Μαϊάμι (23/3-5/4).

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020