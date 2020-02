Στρουφ - Τσιτσιπάς 1-2: Ανατροπή και ξανά ημιτελικός στο Ντουμπάι (vids)

Με μυαλό και καρδιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαλε το καλό του πρόσωπο κόντρα στον Στρουφ και προκρίθηκε στον ημιτελικό του τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 4-6, 6-4, 6-4 του Γερμανού στον προημιτελικό και προκρίθηκε στον ημιτελικό της Παρασκευής εκεί όπου θα παίξει στις 15:00 (Cosmote Sport 6) με τον Βρετανό Νταν Έβανς για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Είναι ο 2ος συνεχόμενος ημιτελικός του Τσιτσιπά στο Tour μετά από εκείνον στην Μασσαλία αλλά και ο 2ος συνεχόμενος στο Ντουμπάι.

Πλέον ο δρόμος για τον τελικό είναι ανοιχτός για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος μπορεί να παίξει με τον απρόσμενα καλό Έβανς (Νο37) αλλά σίγουρα είναι το φαβορί για την πρόκριση.

Πρώτη... απώλεια

Στο 1ο σετ o Γερμανός θα προηγηθεί με 2-1 και στο 6ο ο Έλληνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 3-3.

O Στρουφ θα φτάσει στο 5-4 και θα κλείσει το σετ με μπρέικ (6-4). Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει δυο σετ πόιντ αλλά δεν θα τα καταφέρει και μετά από 6 σερί αγώνες χάνει σετ στο tour.

Επιστροφή και ισοφάριση

Ο Τσιτσιπάς αρχίζει ιδανικά το 2ο σετ αφού θα κάνει μπρέικ (0-1) και θα προηγηθεί με 0-2.

Θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 4ο για το 1-3 και ο Στρουφ θα μειώσει σε 2-3. Το 7ο γκέιμ (2-4) είναι για τον Τσιτσιπά, o Γερμανός θα παλέψει (4-5) και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο.

Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει και τα δυο μπρέικ πόιντ και θα κλείσει το σετ με 6-4!

Μπρέικ και φύγαμε...

Στο 1ο γκέιμ του 3ου σετ ο Στρουφ θα σβήσει τέσσερα μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί 1-0 μετά από 10'!

O Tσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2, θα προηγηθεί με 3-2 και 4-3 ο Γερμανός και με love service game ο Στέφανος θα φέρει το σετ στα μέτρα του (4-4).

Με σπουδαίες άμυνες ο Έλληνας φτάνει σε μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά με δικό του λάθος θα χάσει την ευκαιρία.

Ο Στέφανος θα έχει νέα ευκαιρία για μπρέικ και θα το κάνει! Θα προηγηθεί με 4-5 και ο Γερμανός θα σπάσει τη ρακέτα του! Θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ και θα κλείσει το σετ με 6-4 σε 2.22'.