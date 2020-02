Mexican Open: Κράξιμο στον Κύργιο για την απόσυρση του (vids)

Πρόωρο τέλος έλαβε η παρουσία του Νικ Κύργιου στο Mexican Open.

Ο νικητής του 2019 αποσύρθηκε λόγω ενοχλήσεων στον καρπό από τον αγώνα του 1ου γύρου με τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ.

Επέλεξε την απόσυρση μετά από το 6-3 του 1ου σετ αλλά αυτό δεν άρεσε στους Μεξικανούς οι οποίοι τον αποδοκίμασαν με την απόφαση του.

Ο ίδιος δήλωσε στη συνέχεια πως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς όμως δεν έδειξε να τον ενδιαφέρει η αντίδραση του κόσμου.

Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.

Get well soon, NK #AMT2020 pic.twitter.com/HPDIIkBjBK

