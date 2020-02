Τζόκοβιτς: Ο Σέρβος παίζει τένις με φαν σε δρόμο του Βελιγραδίου (vid)

Τένις με ... φαν του σε δρόμο του Βελιγραδίου και μάλιστα βράδυ έπαιξε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος, που είναι στο Νο1 του κόσμου, πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία σε νεαρούς συμπατριώτες του και έδειξε για άλλη μια φορά πως μόνο σταρ δεν νιώθει...

Ο νικητής του Australian Open είναι σε περίοδο προετοιμασίας για την επιστροφή του στη δράση η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Ντουμπάι εκεί όπου θα δούμε τον Φέντερερ, τον Τσιτσιπά, τον Μπαουτίστα Αγκούτ και τον Μονφίς.

You have to love this from @DjokerNole

Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans pic.twitter.com/nf8sGooovZ

— ATP Tour (@atptour) February 18, 2020