Τζόκοβιτς: Τραγούδησε Ραμαζότι στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο (vid)

Τον έχουμε δει να σερβίρει στο κορτ, να μαγειρεύει, να μαζεύει πατάτες, να παίζει πιάνο, να σηκώνει κούπες.

Τώρα τον βλέπουμε να τραγουδάει. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με την σύντροφο του Γέλενα, επισκέφτηκε το Σαν Ρέμο για να παρακολουθήσει το φεστιβάλ και δεν άντεξε... Τραγούδησε.

Αποδέχτηκε την πρόσκληση του Φιορέλο ανέβηκε στη σκηνή και τον ακούσαμε να ερμηνεύει το Terra Promessa του Έρος Ραματζότι!

Novak Djokovic singing at San Remo #erosramazzotti (HD) (He can do it all) pic.twitter.com/GtRFKLplBp

— NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) February 5, 2020