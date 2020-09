Μια ωραία έκπληξη επεφύλασαν οι διοργανωτές του US Open στην νικήτρια του 2018, Ναόμι Οσάκα.

Μετά από την άνετη επικράτηση της επί της Καμίλα Τζόρτζι στον 2ο γύρο του US Open στην οθόνη του «Arthur Ashe» εμφανίστηκε ένα πολύ γνωστό της πρόσωπο.

Ήταν η μητέρα της Ταμάκι, η οποία και την καλησπέρισε με την Ναόμι να έχει σύντομο διάλογο μαζί της και να της λέει πως θα επικονωνήσει αργότερα μαζί της στο τηλέφωνο.

"OK mom I'll call you later." @naomiosaka's courtside moment with her mother is the cutest thing you'll see tonight pic.twitter.com/VTmkvcsNf6

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020