Με σπουδαία εμφάνιση και χάνοντας μόλις 3 γκέιμ η Ναόμι Οσάκα προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open.

Η Ιαπωνέζα νικήτρια του 2018 επικράτησε με 6-1, 6-2 της Ιταλίδας Καμίλα Τζόρτζι και θα παίξει με την Ουκρανή Μάτα Κόστγιουγκ για την είσοδο της στον 4ο γύρο του τουρνουά.

Η Ναόμι Οσάκα εμφανίστηκε και πάλι στο κορτ με μάσκα που έγραφε το όνομα Αφροαμερικανίδας που έχασε τη ζωή της στις ΗΠΑ και ήταν η Εlijah McClain.

O αγώνας είχε διάρκεια 1.09'. Οι πόντοι ήταν 61-40, τα αβίαστα 11-23 και οι winner 14-15. Η Οσάκα έφτασε σε 4/7 μπρέικ πόιντ και η Ιταλίδα είχε 0/2.

.@naomiosaka walked out in a Elijah McClain mask for her Round 2 match at Arthur Ashe Stadium tonight. pic.twitter.com/PHd7LzF6hO

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020