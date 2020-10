«Ράφα Ναδάλ! Είναι εκπληκτικό που μοιράζομαι μια τέτοια εμπειρία μαζί σου. Επιτρέπεται να το πω αυτό;».

Αυτό ήταν το μήνυμα της νικήτριας του Roland Garros , Ίγκα Σβιάτεκ, προς τον Ράφα Ναδάλ για την μεγάλη του επιτυχία στο Παρίσι.

Η 19χρονη Πολωνέζα που έχει ως είδωλο τον Ράφα Ναδάλ και τον μνημόνευσε και μετά από την νίκη της στο Παρίσι στις πρώτες της δηλώσεις νιώθει χαρούμενη για την επιτυχία του Ισπανού και τον ρωτά εάν μπορεί να μοιραστεί μαζί του την επιτυχία...

ongratulations @RafaelNadal! It's amazing to kind of share this experience with you. Am I even allowed to say this?

— Iga Świątek (@iga_swiatek) October 11, 2020