Η Μίλαν έμεινε στο 2-2 με τη Σασουόλο παρά το ότι ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 και σπατάλησε βαθμούς στη 15η αγωνιστική της Serie A.

Η Μίλαν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας της κι έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Σαν Σίρο», μένοντας στο 2-2 απέναντι στη Σασουόλο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Serie A.

Παρότι οι Ροσονέρι και προηγήθηκαν με 2-1 χάρη στα δύο γκολ του 19χρονου Ντάβιντε Μπαρτεσάγκι, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα. Έτσι, ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή με 32 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Φάμπιο Γκρόσο πήρε τον βαθμό και παρέμεινε στην 9η θέση με 21.

Η Σασουόλο αιφνιδίασε τους γηπεδούχους στο 14’, ο Κονέ συνεργάστηκε άψογα με τον Πιναμόντι, μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μενιάν για το 0-1. Η Μίλαν αντέδρασε άμεσα και πίεσε για την ισοφάριση, φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 29’, όμως ο Μούριτς είπε «όχι» στις προσπάθειες του Ραμπιό. Η λύση ήρθε στο 33’, όταν ο Μπαρτεσάγκι εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Λόφτους-Τσικ και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-1.

Οι παίκτες του Αλέγκρι μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47’ ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους. Ο Μπαρτεσάγκι, μετά από συνεργασία με τον Ενκουνκού, πλάσαρε εύστοχα για το 2-1. Η Μίλαν είχε ευκαιρίες να «καθαρίσει» το ματς, όμως είδε δύο γκολ της να ακυρώνονται, αρχικά του Πούλισιτς και στη συνέχεια του Ραμπιό.

Στο τελευταίο τέταρτο, η εικόνα του ματς άλλαξε. Η Σασουόλο πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 77’ έφτασε στην ισοφάριση με τον «φρέσκο» από τον πάγκο Λοριεντέ, έπειτα από όμορφη συνεργασία με Κονέ και Πιναμόντι. Ο ίδιος μάλιστα σημάδεψε το δοκάρι στο 88' κι έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 2-3.