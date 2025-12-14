Μίλαν - Σασουόλο 2-2: «Αυτοκτονία» των Ροσονέρι στο «Σαν Σίρο»
Η Μίλαν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας της κι έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Σαν Σίρο», μένοντας στο 2-2 απέναντι στη Σασουόλο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Serie A.
Παρότι οι Ροσονέρι και προηγήθηκαν με 2-1 χάρη στα δύο γκολ του 19χρονου Ντάβιντε Μπαρτεσάγκι, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα. Έτσι, ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή με 32 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Φάμπιο Γκρόσο πήρε τον βαθμό και παρέμεινε στην 9η θέση με 21.
Η Σασουόλο αιφνιδίασε τους γηπεδούχους στο 14’, ο Κονέ συνεργάστηκε άψογα με τον Πιναμόντι, μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μενιάν για το 0-1. Η Μίλαν αντέδρασε άμεσα και πίεσε για την ισοφάριση, φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 29’, όμως ο Μούριτς είπε «όχι» στις προσπάθειες του Ραμπιό. Η λύση ήρθε στο 33’, όταν ο Μπαρτεσάγκι εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Λόφτους-Τσικ και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-1.
Οι παίκτες του Αλέγκρι μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47’ ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους. Ο Μπαρτεσάγκι, μετά από συνεργασία με τον Ενκουνκού, πλάσαρε εύστοχα για το 2-1. Η Μίλαν είχε ευκαιρίες να «καθαρίσει» το ματς, όμως είδε δύο γκολ της να ακυρώνονται, αρχικά του Πούλισιτς και στη συνέχεια του Ραμπιό.
Στο τελευταίο τέταρτο, η εικόνα του ματς άλλαξε. Η Σασουόλο πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 77’ έφτασε στην ισοφάριση με τον «φρέσκο» από τον πάγκο Λοριεντέ, έπειτα από όμορφη συνεργασία με Κονέ και Πιναμόντι. Ο ίδιος μάλιστα σημάδεψε το δοκάρι στο 88' κι έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 2-3.
