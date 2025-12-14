Η Νίκη Βόλου επικράτησε με 3-1 του Αστέρας Β' Aktor στην έδρα της, αύξησε την διαφορά της από τους Αρκάδες και παρέμεινε κοντά στην κορυφή.

Μία άνετη επικράτηση πέτυχε ενάντια στον Αστέρα Β' Aktor η Νίκη Βόλου, που κέρδισε με 3-1 μέσα στην έδρα της τους Αρκάδες για την 14η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2. Ο Άνταμ Τζανετόπουλος που κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και σκόραρε το δεύτερο τέρμα και ο Πέττας που σημείωσε τα άλλα δύο, το ένα με «ψαλιδάκι», ήταν οι καλύτεροι για τους Βολιώτες.

Η Νίκη Βόλου ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος του αγώνα, αλλά δεν κατέστη να γίνει ιδιαίτερα απειλητική έχοντας στην ουσία δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η πρώτη ήταν μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα όταν έγινε μία επικίνδυνη σέντρα σουτ που επενέβη ο Αγγελίδης και η άλλη στο 34', όταν ο Αρίας πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή των Αρκάδων από το διώξιμο του Έλληνα κίπερ, κοντρόλαρε και σούταρε με το εξωτερικό, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας των Αρκάδων.

Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0. Να σημειωθεί πως οι Βολιώτες διαμαρτυρήθηκαν για δύο εκτελέσεις πέναλτι.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι παίκτες του Αστέρας B' Aktor έχυσαν... την καρδάρα, αφού δέχθηκαν δύο γκολ σε 13 λεπτά. Πρώτα ο Κανελλόπουλος ανέτρεψε τον Τζανετόπουλο μέσα στην περιοχή, με την Νίκη Βόλου να κερδίζει πέναλτι, το οποίο ο Πέττας μετέτρεψε σε γκολ.

Οκτώ λεπτά αργοτερα, έγινε το κόρνερ με πάσα, ο Πέττας έκανε την σέντρα, ο Τζανετόπουλος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε κι έμεινε μπροστά με κείνον να κάνει το 2-0 με δεύτερη προσπάθεια και ψιλοκρεμαστό τελείωμα ενώ έπεφτε.

Στο 74' μπήκε... ταφόπλακα στις ελπίδες του Αστέρα B' Aktor να μπει ξανά στο παιχνίδι, όταν ο Κυριακίδης έκανε την σέντρα και ο Πέττας με υπέροχο... ψαλίδι έκανε το 3-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Αρκάδες ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο 88ο λεπτό με κεφαλιά του Αλμύρα.

Κάπως έτσι οι Βολιώτες πήραν εύκολα τους τρεις βαθμούς κι έπιασαν, έστω και προσωρινά, τον Ηρακλή στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συνθέσεις:

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας (67′ Κιβρακίδης), Μπαξεβάνος (46′ Γκαντέλιο), Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς (77′ Μπαριέντος), Σίλβα, Πέττας, Γιακουμάκης, Λώλης (67′ Βοντχάνελ), Λουκίνας (79′ Βέλλιος).

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Αγγελίδης, Ρουμελιώτης (69′ Κοτσώνης), Κανελλόπουλος (69′ Κάλα), Λάσκαρης, Ρέτσος, Αλμύρας, Μπουλούλης (77′ Γ. Γιακουμάκης), Γρομητσάρης, Κεδίκολγου (77′ Καλλαντζή), Γραμμένος, Φρίμπονγκ (46′ Φερνάντεθ).

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 0-2

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR 3-1

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 15:00

Ηρακλής - Μακεδονικός 15:00

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 31 (1 αγώνα λιγότερο)

2. Νίκη Βόλου 31

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 30 (1 αγώνα λιγότερο)

4. Αστέρας Β' AKTOR 27

-----------------------------------

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 14

8. Καμπανιακός 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 6 (1 αγώνα λιγότερο)

10. Μακεδονικός 5 (1 αγώνα λιγότερο)